مدة شوط كرة اليد فى مصر

الوقت الطبيعى لمباراة كرة اليد للشباب من عمر 16 فما فوق هو شوطان ، ولكل شوط نصف ساعة ، بينهما فترة استراحة لعشر دقائق.

ووقت مباراة الفتيان من عمر 12 ألى 16 عاما ، هو شوطان لكل شوط 25 دقيقة ، بينهما فترة استراحة بين الشوطين لعشر دقائق.

وللفتيان من عمر 8 الى 12 ، شوطان لكل شوط 20 دقيقة ، واستراحة لعشر دقائق ايضا.

وفى حالة تعادل الفريقين فى الوقت الاصلى للمباراة ( لكافة الاعمار)، وهناك ضرورة لكسر التعادل وتحديد الفائز ، يأخذ الفريقان استراحة لخمس دقائق ، ثم يلجأ الى تمديد المباراة لعشر دقائق تقسم لشوطين . واذا استمر التعادل يلعب الفريقان شوطين آخرين لعشر دقائق تقسم بين شوطين ايضا ، الى ان يُكسر التعادل ، او يتم اللجوء الى ضربات الجزاء الترجيحية من مسافة 7 أمتار.

يتكون كل فريق من 14 لاعبا ، 7 يلعبون ، و7 أحتياط . ويخصص الفريق احد اعضائه كحارس مرمى ، ويجب الا يقل عدد اللاعبين عن خمسة فى كل فريق عند انطلاق المباراة . ويمكن ان تستمر المباراة حتى لو نقص عدد اعضاء احد الفريقين الى اقل من خمسة ، ويمكن لحكم المباراة ان يقرر استمرارية او توقف المباراة لفترة محددة او بشكل نهائى .

تصنع كرة اليد من الجلد او مواد اصطناعية . ويجب ان تكون مدورة ، وسطحها ليس لمّاعا ولا زلقا. اما حجمها ووزنها فيحددان وفقا لتصنيفات الفرق وأعمار اللاعبين ، اى رجال أو شباب او فتيان او نساء وشابات وفتيات ، وهكذا.

طريقة احتساب الهدف : يتم احتساب الهدف إذا تجاوزت الكرة بكاملها خط الهدف ، بشرط عدم ارتكاب أى خطأ من اللاعب الرامى .

ويؤكد حكم خط المرمى صحة الهدف بإطلاق صفارته بشكل قصير لمرتين ، ويرسم بيديه اشارة رقم 12 . ويحتسب الهدف حتى لو أرتكب احد المدافعين خطأ وكانت الكرة فى طريقها للهدف ، يعنى اعطاء حق الفائدة للرامى . ولايحتسب الهدف إذا أطلق حكم المباراة او حكم التوقيت أى صفارة لوقف المباراة لسبب ما .

اما احتساب الاخطاء ، وتوجيه الانذارات بنوعيها ( الاصفر والاحمر) ، فهى مشابهة الى حد كبير لقوانين لعبة كرة القدم .

يُعطى الانذار للاخطاء المتعمدة الخطيرة والمنافية لقواعد اللعبة وللاخلاق الرياضية ، وهناك عقوبة ايقاف عن اللعب لمدة دقيقتين ، يفرضها الحكم على اللاعب الذى يدخل بدون إذن ، أو يكون زائدا عن العدد المسموح ، أو يتدخل بشكل أو بآخر بمجريات اللعب . أو إذا ارتكب خطأ متكررا لا يستدعى توجيه الانذار .

وقد يشمل الأنذار بالطبع حتى اداريى الفريق . وقد يستخدم الحكم حقه هذا حتى قبل بدء المباراة اذا بَدَرَ من أى لاعب أو ادارى أى تصرف يخالف قوانين اللعبة أو الروح الرياضية.

اما عقوبة الطرد والاقصاء ، فتتخذ فى حالة أن أرتكب اللاعب ( او الادارى ) خطأين متعمدين او حصل على انذار وعقوبة ايقاف لدقيقتين ، او حصل على ثلاثة ايقافات . وفى مجال المخالفات ، تنطبق قوانين كرة القدم المعروفة لدى الجميع على لعبة كرة اليد . ويتعين على الحكم ان يوقف المباراة ، ويعلن طرد اللاعب المخالف ، ويبلغ لجنة الحكام بحالة الطرد ، ويشير بشكل واضح للحالة من خلال وضع يديه متعارضتين فوق رأسه . ويتم الطرد والاقصاء لكل ما تبقى من وقت المباراة ، وعلى الفريق ان يكمل المباراة بالعدد الباقى ، اى أقل بلاعب واحد.

وعلى اللاعب المطرود أن يغادر الساحة ومصطبة الأحتياط فورا . وعلى الحكام ان يبلغوا الجهات المعنية المشرفة على المباراة او البطولة بحالة الطرد عبر كتابة تقرير رسمى مفصل توضح فيه الاسباب الموجبة للطرد.