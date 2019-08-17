الشرطة تعتقل 6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بضواحي القدس

ألقت الشرطة يوم السبت القبض على ستة أشخاص بضواحي مدينة القدس المحتلة في قضايا منفصلة، وضبطت بحوزتهم موادًا يشتبه أنها مخدرة من نوع الهيروين والكريستال والحشيش والهايدرو.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه "خلال نشاط لفرع مكافحة المخدرات في بلدات ضواحي مدينة القدس المحتلة، تم توقيف 6 أشخاص بقضايا منفصلة، وتم ضبط ما مجموعه 15.2 غرامًا قائمًا من مادة يشتبه أنها الهيروين المخدر و85.3 غرامًا قائمًا من مادة يشتبه أنها القنب الهندي المهجن و12 غرامًا قائمًا من مادة يشتبه أنها مادة الحشيش المخدر و6.7 غرامات قائمة من مادة يشتبه أنها مادة الكريستال المخدرة.

وأوضحت أنه "تم إحالة المشتبه بهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم أصولًا".