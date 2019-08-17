نحن في موقع أحداث اليوم ننقل لكم، البث المباشر لـ مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم مباشر يلا شوت حصري الجديد، في لقاء مثير وهام للغاية في إطار أحد اللقاءات المؤجلة من بطولة كأس مصر في العام الماضي 2019، والتي تنطلق اليوم أخيراً في وجود الصفقات الجديدة للفريقين، والتي ستكون الشغل الشاغل للجميع فمن سينجح في إقصاء من وإخراجه من البطولة، ونحن علي موقع أحداث اليوم ننشر لكم يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز مباشر اليوم كورة لايف بجميع الجودات المختلفة بدون تقطيع.
النادي الأهلي تقابل مع نادي بيراميدز في العديد من المواجهات، ولكن في الموسم المنصرم من الدوري المصري الممتاز، تقابل معه في مواجهتين، وفشل بهما في الإنتصار، وخسر ست نقاط كانت هامة في مشواره للتتويج باللقب، وكان هذا تحدي كبير بين الفريقين ، الفريق الصاعد نجمه حديثاً وبين التاريج المصري وهو النادي الأهلي.
بيراميدز يدخل المواجهة بشكل جديد وهو مجلس الإدارة الجديد، مع رحيل المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي القديم، وأيضا رئيس مجلس الإدارة حسام البدري، ومدير الكرة أحمد حسن، وسط صفقات جديدة، ورحيل لاعبين أقوياء، من أمثل محمد مجدي قفشة، وأيضا اللاعب كينو.
الأهلي يدخل المواجهة، وهو في نفس الوقت لديه العديد من الإعتبارات ، لأنها تعتبر مواجهة كأس وثأر من الخسائر التي تلقاها من الفريق الأهرام، فهل ينجح في الفوز وإقصاء نادي بيراميدز من كأس مصر، والمواصلة في الإنطلاق نحو حصد بطولة ولقب جديد.
مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت
ننقل لكل عشاق الكرة في العام، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت بث مباشر في لقاء اليوم السبت 17 – 8 – 2019، مع التذكير بأن هناك جودة متعددة للمباراة، والتي يمكن لكل شخص أن يغير الجودة من الترس المتواجد في المشاهدة.
وتبدأ المواجهة الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
يدخل النادي الأهلي المواجهة القوية ضد نادي بيراميدز اليوم، في إطار أحد لقاءات الكأس المؤجلة، والتي يتمني فيها عشاق الأحمر، أن يكون للفريق شخصية قوة يقوم فيها بإستغلال صفقاته الجديدة، لرد الثأر للفريق الذي تفوق عليه في الموسم الماضي في مناسبتين.
بث مباشر مباراة الاهلى وبيراميدز الهامة فى كاس مصر حيث يلتقى الفريقين فى بطولة الكأس اليوم فى دور 16 فى مباراة مؤجلة بين الفريقين والآن نعمل على تقديم البث الحى للمباراة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلى وبيراميدز كورة ستار كورة لايف البث المباشر بدون تقطيع او تشفير.
يمكن مشاهدة مباراة الاهلى وبيراميدز على شاشة قناة أون سبورت الرياضية المصرية والتى تعمل على نقل مباريات الكأس وخاصة المباراة المرتقبة بين الفريقين فى بطولة الكأس وايضا يمكنكم مشاهدة المباراة لايف عبر موقع نيوز مصر لأننا نعمل على متابعة البث المباشر لمباراة الاهلى وبيراميدز.
مباراة الاهلى وبيراميدز بث مباشر
كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى حيث يسعى النادى الاهلى الى تخطى بيراميدز خاصة وان المباراة تحمل طابع الثأر بسبب خسارة الاهلى فى المباراتين السابقتين فى بطولة الدورى ذهابا وايابا ولهذا تضع جماهير الاهلى آمالا على تخطى تلك المباراة والصعود إلى الدور التالي من البطولة والثأر من ندى بيراميدز.
مشاهدة مباراة الاهلى وبيراميدز
كما ذكرنا لكم فإن المباراة الهامة يتم اذاعتها كاملة على شاشة قناة أون سبورت وبالنسبة الى الراغبين فى مشاهدتها اون لاين عبر الانترنت فإننا نعمل على تقديم البث المباشر للمباراة ومتابعة وتحليل الأهداف من خلال العديد من المصادر منها كورة ستار كورة لايف ويلا شووت والأسطورة وغيرها من المواقع التى تعمل على تقديم البث المباشر.
موعد مباراة الاهلى وبيراميدز
يلتقى النادى الاهلى مع بيراميدز فى دور 16 من بطولة الكأس
فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة
التاسعة بتوقيت السعودية
تنقل المباراة على شاشة قناة أون سبورت
جاري تجهيز الرابط ...................