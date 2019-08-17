نحن في موقع أحداث اليوم ننقل لكم، البث المباشر لـ مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم مباشر يلا شوت حصري الجديد، في لقاء مثير وهام للغاية في إطار أحد اللقاءات المؤجلة من بطولة كأس مصر في العام الماضي 2019، والتي تنطلق اليوم أخيراً في وجود الصفقات الجديدة للفريقين، والتي ستكون الشغل الشاغل للجميع فمن سينجح في إقصاء من وإخراجه من البطولة، ونحن علي موقع أحداث اليوم ننشر لكم يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز مباشر اليوم كورة لايف بجميع الجودات المختلفة بدون تقطيع.

النادي الأهلي تقابل مع نادي بيراميدز في العديد من المواجهات، ولكن في الموسم المنصرم من الدوري المصري الممتاز، تقابل معه في مواجهتين، وفشل بهما في الإنتصار، وخسر ست نقاط كانت هامة في مشواره للتتويج باللقب، وكان هذا تحدي كبير بين الفريقين ، الفريق الصاعد نجمه حديثاً وبين التاريج المصري وهو النادي الأهلي.

بيراميدز يدخل المواجهة بشكل جديد وهو مجلس الإدارة الجديد، مع رحيل المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي القديم، وأيضا رئيس مجلس الإدارة حسام البدري، ومدير الكرة أحمد حسن، وسط صفقات جديدة، ورحيل لاعبين أقوياء، من أمثل محمد مجدي قفشة، وأيضا اللاعب كينو.

الأهلي يدخل المواجهة، وهو في نفس الوقت لديه العديد من الإعتبارات ، لأنها تعتبر مواجهة كأس وثأر من الخسائر التي تلقاها من الفريق الأهرام، فهل ينجح في الفوز وإقصاء نادي بيراميدز من كأس مصر، والمواصلة في الإنطلاق نحو حصد بطولة ولقب جديد.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت

ننقل لكل عشاق الكرة في العام، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت بث مباشر في لقاء اليوم السبت 17 – 8 – 2019، مع التذكير بأن هناك جودة متعددة للمباراة، والتي يمكن لكل شخص أن يغير الجودة من الترس المتواجد في المشاهدة.

وتبدأ المواجهة الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يدخل النادي الأهلي المواجهة القوية ضد نادي بيراميدز اليوم، في إطار أحد لقاءات الكأس المؤجلة، والتي يتمني فيها عشاق الأحمر، أن يكون للفريق شخصية قوة يقوم فيها بإستغلال صفقاته الجديدة، لرد الثأر للفريق الذي تفوق عليه في الموسم الماضي في مناسبتين.