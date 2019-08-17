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يلا شوت مشاهده مباراه الاهلي وبيراميدز بث مباشر بطولة كأس مصر دور 16

  • فلسطين اليوم
  • 19:51 - 17 اغسطس 2019
يلا شوت مشاهده مباراه الاهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت مشاهده مباراه الاهلي وبيراميدز بث مباشر
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يلا شوت مشاهده مباراه الاهلي وبيراميدز بث مباشر  تنطلق اليوم مباراة الاهلى وبيراميدز فى بطولة كأس مصر دور 16 من بطولة الكأس فى تمام الساعة الثامنة مساءا ونعمل الآن على تقديم بث مباشر لمباراة الاهلى وبيراميدز فى بطولة الكأس عبر موقع نيوز مصر لأننا نعمل على متابعة البث المباشر اون لاين وبدون تقطيع لايف.

يترقب الجمهور المصرى عامى والنادى الأهلى المباراة القادمة التي يخوضها النادي الأحمر ضد بيراميد”الأهرام” فى بطولة الكأس وتحظى تلك المباراة بأهمية كبيرة لعشاق النادى الاهلى لأنها بمثابة الثأر خاصة وأن النادى الاهلى خسر أمام بيراميدز فى الدورى فى مباراتى الذهاب والعودة.

بث مباشر مباراة الاهلى وبيراميدز

تعتبر مباراة الاهلى وبيراميدز ذات أهمية كبيرة للفريقين لأنه فى حال خسارة اى من الفريقين يخرج مبكرا من البطولة الأقدم فى مصر وهى بطولة الكأس ونظرا لأهمية المباراة نعمل على تقديم البث المباشر لمباراة الاهلى وبيراميدز بدون تقطيع عبر العديد من المواقع الالكترونية التي تعمل على تقديم البث المباشر

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