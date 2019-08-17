ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

تردد قناة اون سبورت الرياضية on sport hd على النايل سات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 19:45 - 17 اغسطس 2019
تردد قناة اون سبورت on sport hd على النايل سات 2019 تردد قناة اون سبورت on sport hd على النايل سات 2019
جوال
مشاركة

تردد قناة اون سبورت on sport hd الرياضية العملاقة على النايل سات فهى من القنوات الهامة التى تم الإعلان عنها وهى قناة متخصصة فى البث المباشر وتقديم مباريات كرة القدم للفرق والمنتخبات المصرية والعربية بالإضافة الى تقديمها العديد من البرامج الرياضية والان عبر موقع نيوز مصر نقدم لكم الان تردد قناة اون سبورت.

تعتبر قناة اون سبورت على النايل سات من القنوات الهامة المتميزة على النايل سات وتعمل القناة على تقديم العديد من البرامج الاخرى الهامة بالإضافة إلى تقديمها البث المباشر وايضا تعمل على نقل مباريات الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم والان يمكنكم التعرف على احدث تردد تم الإعلان عنه.

تردد قناة أون سبورت

تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
10853 h 27500 6/ 5    التردد  hd
10853 h 27500 6/ 5    التردد  sd
الأكثر مشاهدة

متعلقات