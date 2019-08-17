الشرطة تكشف ملابسات عدة سرقات بقيمة مئات الشواقل في رام الله

كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، ملابسات عدة سرقات لورش بناء قيد الانشاء بقيمة مئات آلاف الشواقل وألقت القبض على شخصين مشتبه بهما في رام الله .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، إن فرع المباحث العامة بشرطة محافظة رام الله والبيرة تلقى العديد من الشكاوى حول قيام مجهولين بالدخول إلى ورش البناء قيد الانشاء وسرقة معدات منها تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواقل.

وأضافت: وعليه تم عمل فريق للبحث والتحري وتوصلت للاشتباه باحد الاشخاص، مشيرًا إلى أنه "بضبطه واحضاره، اعترف بقيامه بسرقة اكثر من ثلاثة عشر ورشة بناء بالاشتراك مع شخصين اخرين تم القبض على احدهما وتم الكشف على اماكن الورش التي سُرقت".

ولفت البيان إلى أن الشرطة قامت بالتحفظ على المشتبه بهما لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.