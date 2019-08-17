الكشف عن ملابسات سرقات متعددة لورش بناء برام الله

كشفت الشرطة، السبت، ملابسات عدة سرقات لورش بناء قيد الإنشاء بقيمة مئات آلاف الشواقل، وألقت القبض على شخصين مشتبه بهما في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن فرع المباحث العامة بشرطة محافظة رام الله والبيرة تلقى العديد من الشكاوى حول قيام مجهولين بالدخول إلى ورش بناء قيد الإنشاء وسرقة معدات منها تقدر قيمتها بمئات آلاف، وعليه تم تشكيل فريق للبحث والتحري، وتوصلت التحريات للاشتباه بأحد الأشخاص، ولدى ضبطه وإحضاره اعترف بقيامه بسرقة أكثر من ثلاث عشرة ورشة بناء بالاشتراك مع شخصين آخرين تم القبض على أحدهما، وتم الكشف على أماكن الورش التي تمت سرقتها.

وقامت الشرطة بالتحفظ على المشتبه بهما لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.