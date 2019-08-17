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روسيا تعاقب جنديين أطلق صاروخاً بالخطأ عام 2017

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:39 - 17 اغسطس 2019
صاروخ روسي صاروخ روسي
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عاقبت روسيا اثنين من جنودها أطلقا عام2017 صاروخ (خا-29 تي دي) عن طريق الخطأ خلال التدريب في المطار العسمكري ساكي حيث هدم الصاروخ بوابة وجزء من صيانة الطائرات، وبعض المعدات منها "63 إم".

وفقا للمحققين، انتهك الجنديان أليكسي تشيبانوف ونيكولاي زفيريف قواعد التعامل مع الأسلحة أثناء التحضير لاختبار الصاروخ على المعدات الآلية "أوكا".

وحُكم على تشيبانوف بتقييد الخدمة العسكرية لمدة سنة وثلاثة أشهر مع خصم 15 في المئة من الراتب لصالح إيرادات الدولة، وحكم على زفيرف سنة تقييد مع خصم 10 في المئة من الدخل. مجموع الخسائر الناجمة عن تصرفات الجنود تقدر بـ 46 مليون روبل.

وصاروخ خا-29 تي دي، هو صاروخ جو-أرض قصير المدى روسي، تم اعتماده في عام 1980 وهو مصمم لتدمير الأهداف المحصنة مثل هياكل الخرسانة المسلحة والجسور والسفن والغواصات.

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