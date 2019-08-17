ميتشو يكشف: رئيس الزمالك توسل إليَّ لتدريب فريقه

كشف المدير الفني السابق لنادي أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" أن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور توسل إليه من أجل تدريب النادي الأبيض.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قد أعلن التوصل لاتفاق مع ميتشو من أجل تولي تدريب الفريق، عقب إعلان نادي أورلاندو بايرتس أن مدربه الصربي ميتشو تقدم باستقالته من تدريب الفريق لظروف خاصة.

وقال ميتشو في تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية: "كل ما يثار حول تدريبه لنادي الزمالك "هراء".

وأضاف ميتشو: "في الوقت الحالي، أتوجه لبلادي من أجل الاطمئنان على والدتي المريضة، وبعد ذلك يمكننا معرفة ما سيحدث في الأيام المقبلة سأعود لأفريقيا".

وتابع "إذا كان رئيس الزمالك يريد التعاقد معي، فعليه دفع الملايين. بعدما قمت بإنهاء تعاقدي مع نادي أورلاندو بايرتس، قمت باستقلال الطائرة الى تركيا، ومنها إلى صربيا لكي اطمئن على والدتي، فهي تعاني من سرطان الثدي".

وأضاف "ما قام به رئيس الزمالك مجرد هراء، كيف يمكن له فعل مثل تلك الأمور، لقد كان يتوسل إلي لكي أقوم بتدريب فريقه، وأيا كان الأمر، ربما سأذهب بالفعل".

وأتم ميتشو "المؤكد أنني لم أوقع على أي عقد، ولم أوافق على أي أمر".