طريقة عمل العيش السورى بالخطوات

طريقة عمل العيش السورى الطرى، تشتهر كل دولة بتحضير نوع معين من الخبز وأولهم مصر المعروفة بالخبز العربى
المكوّنات
- كوبان من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- خمس ملاعق صغار من الخميرة الفورية.
- ستة أكواب من الدقيق الأبيض.
- ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام.
- ثلث كوب من زيت الزيتون النقي.
طريقة التحضير
- نضع كوب من الماء الدافئ، والسكر الأبيض في وعاء عميق، ونخلطهم جيداً.
- نضيف الخميرة الفورية إلى الخيط السابق، ونستمرّ بالتحريك لمدّة ربع ساعة.
- نختار وعاء آخر ونضع فيه الدقيق الأبيض المنخول، وملح الطعام، وزيت الزيتون النقيّ ونخلطهم جيداً.
- نبدأ بإضافة خليط الماء بالتدريج إلى الخليط السابق مع الاستمرار بالتحريك بواسطة ملعقة خشبيّة أو باستخدام العجان الكهربائيّ.
- نضيف كوب الماء المتبقي إلى العجينة، ونستمرّ في العجن حتى نحصل على عجينة ليّنة وطريّة.
- نقسم العجينة إلى ثلاث عشرة كرة متوسّطة الحجم، ونغطّيها جيّداً، ثمّ نتركها لترتاح لمدة ساعتين أو أقل بقليل.
- نفرد العجينة بعد مرور الوقت بواسطة الشوبك، حتى نحصل على عجينة دائرية الحجم ورقيقة.
- ندخل العجينة إلى الفرن على درجة حرارة متوسّطة حتى يبدأ بأخذ اللون الذهبي.