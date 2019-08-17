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طريقة عمل العيش السورى بالخطوات

  • فلسطين اليوم
  • 16:40 - 17 اغسطس 2019
طريقة عمل العيش السورى بالخطوات طريقة عمل العيش السورى بالخطوات
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طريقة عمل العيش السورى الطرى، تشتهر كل دولة بتحضير نوع معين من الخبز وأولهم مصر المعروفة بالخبز العربى

المكوّنات

  • كوبان من الماء الدافئ.
  • ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
  • خمس ملاعق صغار من الخميرة الفورية.
  • ستة أكواب من الدقيق الأبيض.
  • ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام.
  • ثلث كوب من زيت الزيتون النقي.

طريقة التحضير

  • نضع كوب من الماء الدافئ، والسكر الأبيض في وعاء عميق، ونخلطهم جيداً.
  • نضيف الخميرة الفورية إلى الخيط السابق، ونستمرّ بالتحريك لمدّة ربع ساعة.
  • نختار وعاء آخر ونضع فيه الدقيق الأبيض المنخول، وملح الطعام، وزيت الزيتون النقيّ ونخلطهم جيداً.
  • نبدأ بإضافة خليط الماء بالتدريج إلى الخليط السابق مع الاستمرار بالتحريك بواسطة ملعقة خشبيّة أو باستخدام العجان الكهربائيّ.
  • نضيف كوب الماء المتبقي إلى العجينة، ونستمرّ في العجن حتى نحصل على عجينة ليّنة وطريّة.
  • نقسم العجينة إلى ثلاث عشرة كرة متوسّطة الحجم، ونغطّيها جيّداً، ثمّ نتركها لترتاح لمدة ساعتين أو أقل بقليل.
  • نفرد العجينة بعد مرور الوقت بواسطة الشوبك، حتى نحصل على عجينة دائرية الحجم ورقيقة.
  • ندخل العجينة إلى الفرن على درجة حرارة متوسّطة حتى يبدأ بأخذ اللون الذهبي.
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