ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مواطن يقتل زوجته بآلة حادة في الداخل المحتل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:22 - 17 اغسطس 2019
صورة من مكان الجريمة صورة من مكان الجريمة
جوال
مشاركة

قتلت امرأة في الثلاثينات من عمرها في بلدة جديدة المكر إثر تعرضها لجريمة طعن بآلة حادة داخل منزلها، بعد ظهر اليوم الجمعة.

ووفق المصادر الطبية، فإنه تلقت بلاغا حول وقوع جريمة طعن في جديدة المكر، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إعلان مقتل المصابة متأثرة بجروحها الخطيرة.

وبحسب الشبهات، فإن رجلا في الأربعينات من عمره أقدم على قتل زوجته داخل منزلهما، في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية بعد.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وقد اعتقلت زوج الضحية للاشتباه به بارتكاب الجريمة.

وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة من جرائم قتل النساء، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال وصمت المجتمع حيال ردع هذه الظاهرة وغيرها من ظواهر العنف والجريمة المتفشية في المجتمع.

الأكثر مشاهدة

متعلقات