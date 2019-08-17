تردد قناة ميوزك الرماس الجديد 2019

تعرض قناة ميوزك ريماس الجديدة الكثير من الكليبات المصورة بشكل حصري عبر قناتها التي تعد من أهم القنوات الغنائية في الوطن العربي والشعب العراقي فهي تعرض كل ماهو جديد الكليبات العراقية والخليجية المميزة والتي حازت على إعجاب الكثير من المستمعين والمشاهدين غير عرضها للبرامج الجديدة والفريدة من نوعها مما يميز القناة عن غيرها الذين يعرضون نفس المحتوى الذي جعلها تكسب المنافسة بجدارة.

برامج قناة ميوزك الرماس

ريمكس الرماس.

جلسات الرماس.

بالمقلوب.

سنابات الرماس

بجانب الكثير من الأغاني التي تعرض على شاشة ميوزك الرماس بشكل حصري من فيديو كليبات لمطربين عدة كما أنها تقوم بعرض جلسات الغناء التراثي العراقي الجميل وايحائه من خلال الجلسات الغنائية ولا ننسى عرضها للأغاني بشكل مستمر طوال اليوم 24 ساعة بدون توقف من باقة كبيرة ومميزة من الأغاني العربية والخليجية.

تردد قناة ميوزك الرماس 2019