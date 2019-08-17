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تردد قناة ميوزك الرماس الجديد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 16:16 - 17 اغسطس 2019
تردد قناة ميوزك الرماس الجديد 2019 تردد قناة ميوزك الرماس الجديد 2019
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تعرض قناة ميوزك ريماس الجديدة الكثير من الكليبات المصورة بشكل حصري عبر قناتها التي تعد من أهم القنوات الغنائية في الوطن العربي والشعب العراقي فهي تعرض كل ماهو جديد الكليبات العراقية والخليجية المميزة والتي حازت على إعجاب الكثير من المستمعين والمشاهدين غير عرضها للبرامج الجديدة والفريدة من نوعها مما يميز القناة عن غيرها الذين يعرضون نفس المحتوى الذي جعلها تكسب المنافسة بجدارة.

برامج قناة ميوزك الرماس

  • ريمكس الرماس.
  • جلسات الرماس.
  • بالمقلوب.
  • سنابات الرماس

بجانب الكثير من الأغاني التي تعرض على شاشة ميوزك الرماس بشكل حصري من فيديو كليبات لمطربين عدة كما أنها تقوم بعرض جلسات الغناء التراثي العراقي الجميل وايحائه من خلال الجلسات الغنائية ولا ننسى عرضها للأغاني بشكل مستمر طوال اليوم 24 ساعة بدون توقف من باقة كبيرة ومميزة من الأغاني العربية والخليجية.

تردد قناة ميوزك الرماس 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة
نايل سات 12188 (H) 27500 – 5/6 SD

 

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