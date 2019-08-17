نتنياهو يكشف عن ورثته لرئاسة الوزراء في حال فشل في الانتخابات

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وريثه في رئاسة الوزراء في حال عدم تمكنه من الفوز في انتخابات الكنيست المقبلة رقم22 والمقرر اجراؤها في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح تقرير مطول لمحللة الشؤون السياسية طال شيلو في أحد المواقع الإخبارية الإسرائيلية، ان نتنياهو حدد عددا من الشخصيات الإسرائيلية الذين قد يخلفونه في قيادة البلاد، في حال غاب عن المشهد السياسي لأي سبب كان.

وكشفت شيلو عن شخصيات اختارها نتنياهو لخلافته، من بينهم السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، رون درمر، ورئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، بدعوى أنهما الأكثر ملاءمة.

وأوضح الموقع العبري أن عددا من كبار الساسة الإسرائيليين أعربوا عن تفاجئهم في الآونة الأخيرة لسماع نتنياهو يذكر أسماء الرجلين، وهما أمناء سره، باعتبارهما ورثة محتملين لقيادة إسرائيل، دون أن يذكر أي من قادة حزبه، الليكود، الذي يترأسه.

وعدد الموقع العبري مميزات كل من درمر وكوهين، فالأول هو الأداة الإسرائيلية الحقيقية بين بلاده والإدارة الأمريكية، ويحظى بثقة كبيرة لدى نتنياهو.

في حين يعد رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين من أكثر الشخصيات قربا من نتنياهو وزوجته سارة.