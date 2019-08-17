تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 علمي-أدبي

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا، فلسطين اليوم، تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 في مصر، عن طريق بوابة الحكومة المصرية، وايضا مؤشرات أولية لتوقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 ، وذلك من خلال الاستعانة بمعدلات القبول في العامة الماضي.
كما وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، أنه سيتم فتح باب التسجيل لتنسيق الثانوية الأزهرية 2019 خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من عملية التسجيل لتحويلات تقليل الاغتراب لطلاب مرحلة التنسيق الأولى والثانية التي ستنتهي خلال الأيام القادمة.
وسنقدم لكم خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية فهي كالتالي:
- قم بالدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية الرسمية tansik.egypt.gov.eg
- قم بالدخول إلى “دليل الطالب لقواعد التنسيق والقبول”.
- يتوجب على الطالب اختيار دليل البنات أو دليل البنين.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- أدخل اسم الطالب بالكامل ورقم جلوسه ورقمه السري.
- سجل رغباتك للالتحاق بالكليات والمعاهد، حسب مجموع درجات الطلاب حسب النطاق الجغرافي للسكن.
توقعات ومؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية للشعبتين الأدبي والعلمي 2019:
|الحد الأدنى للقبول
|معدل ونسبة قبول الطلاب
|معدل ونسبة قبول بنات
|جامعة القاهرة، أسيوط، دمياط
|كلية طب مجموع 611 درجة، نسبة 94%
|مجموع 620.5 بنسبة 95.46%
|جامعة القاهرة، أسيوط
|كلية طب أسنان مجموعة 604 درجة، بنسبة 93%.
|القاهرة فقط: كلية طب أسنان 80.95%، بمجموع 618 درجة.
|جامعة القاهرة
|كلية الصيدلة بمعدل 92.46%، ومجموع 601 درجة
|صيدلة: بمجموع 690 درجة بنسبة 94%.
|جامعة أسيوط
|كلية الصيدلة بمعدل 91%، بمجموع 591 درجة.
|صيدلة: مجموع 690 درجة بنسبة 94%.
|جامعة القاهرة وقنا
|كلية الهندسة بمعدل 88%، بمجموع 572 درجة.
|القاهرة فقط: 91.35% بمجموع 594 درجة.
|جامعة القاهرة
|لا يوجد
|تمريض بنات القاهرة فقط: بمجموع 586 درجة بنسبة 90.15%