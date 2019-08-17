تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 علمي-أدبي

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا، فلسطين اليوم، تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 في مصر، عن طريق بوابة الحكومة المصرية، وايضا مؤشرات أولية لتوقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 ، وذلك من خلال الاستعانة بمعدلات القبول في العامة الماضي.

كما وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، أنه سيتم فتح باب التسجيل لتنسيق الثانوية الأزهرية 2019 خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من عملية التسجيل لتحويلات تقليل الاغتراب لطلاب مرحلة التنسيق الأولى والثانية التي ستنتهي خلال الأيام القادمة.

وسنقدم لكم خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية فهي كالتالي:

قم بالدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية الرسمية tansik.egypt.gov.eg

قم بالدخول إلى “دليل الطالب لقواعد التنسيق والقبول”.

يتوجب على الطالب اختيار دليل البنات أو دليل البنين.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

أدخل اسم الطالب بالكامل ورقم جلوسه ورقمه السري.

سجل رغباتك للالتحاق بالكليات والمعاهد، حسب مجموع درجات الطلاب حسب النطاق الجغرافي للسكن.

توقعات ومؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية للشعبتين الأدبي والعلمي 2019: