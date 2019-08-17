تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للدبلومات الفنية 2019 تجاري وصناعي

أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية ، عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية، وذلك لتسجيل رغباتهم اعتباراً من اليوم السبت الموافق 17/8/2019 حتى يوم السبت الموافق 31/8/2019.

واوضحت الوزارة، انه يجب على طلاب الشهادات الفنية، تسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري، وذلك من خلال الموقع التالي علي شبكة الإنترنت موقع التنسيق.

وبينت الوزارة، أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة رابط البوابة المصرية للنتائج التنسيق من هنا.

كما واعلنت مصادر من الوزارة، أنه تم وضع حد أدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2019 لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات على أن يكون الحد الأدنى للتنسيق هو 60% للشعبة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحة والفنادق، كما تم الإعلان عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني 2019، ويشغل طلاب التعليم الفني حوالي 10% من مقاعد الجامعات والمعاهد الخاصة، وإليكم قائمة بالكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2019:

كلية الهندسة.

كلية التربية.

كلية التجارة.

كلية الاثار.

كلية الزراعة.

كلية الاقتصاد المنزلى.

المعهد الفنى الصحى.

كلية الحقوق.

كلية التكنولوجيا والتنمية .

كلية التعليم الصناعى.

كلية السياحة والفنادق .

كلية التربية النوعية.

اما بالنسبة للحدود الدنيا لدخول الكليات والمعاهد من جميع الشعب، ويجب وذلك على النحو التالي: