صدمة جديدة لجماهير برشلونة في افتتاح الدوري الاسباني

تعرض جمهور برشلونة الاسباني إلى صدمتين في افتتاح بطولة الدوري الاسباني مساء الجمعة، حيث خسر برشلونة أول مباراته من اتلتك بيلباو بهدف نظيف.

وخلال المباراة تعرض مهاجم برشلونة الأوروغواياني لويس سواريز لإصابة في ربلة الساق، مما سيبعده عن الملاعب لقرابة الشهر، وهو ما يزيد "مشكلات" النادي الكتالوني.

وأعلن بطل إسبانيا "برشلونة" أن سواريز تعرض لإصابة في عضلة السمانة، خلال مباراة الفريق أمام أتلتك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" إن سواريز سيغيب عن الملاعب لفترة 3 إلى 4 أسابيع، يعني أنه سيغيب عن 4 مباريات في الدوري وأولى مباريات دوري أبطال أوروبا.

وخرج سواريز في الدقيقة 33 من مباراة فريقه أمام بلباو، بعد التحامه باللاعب راؤول غارسيا، ليهزم النادي الكتالوني بعدها بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة.

وتأتي إصابة سواريز في توقيت "سيء" للغاية، خاصة مع إصابة مشابهة يعاني منها نجم الفريق ليونيل ميسي، وبعد انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، مما يجعل خيارات برشلونة محدودة في الهجوم.