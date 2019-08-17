مجهولون يختطفون رجل أعمال أردني وابنه بجنوب افريقيا ويطالبون بفدية

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن رجل أعمال أردني وابنه تم اختطافهما في جنوب أفريقيا، وان الخاطفين طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.

واكدت الخارجية في بيان صحفي لها، اليوم السبت، انها تتابع بالإضافة إلى السفارة الاردنية في بريتوريا الحادثة مع وزارة خارجية جنوب افريقيا لإطلاق سراحهما بأسرع وقت.

و قال مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية الاردنية السفير سفيان القضاة في البيان بان الوزارة تتابع منذ ساعات الصباح أنباء عن اختطاف مواطنين اثنين اردنيين في جنوب أفريقيا.

وأضاف أن مركز العمليات والسفارة الاردنية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا تتابعان الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك، وان المعلومات الاولية تشير الى ان المخطوفين الاردنيين اب وابنه وهما من رجال الأعمال هناك وان الخاطفين قد طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.

واكد القضاة ان سفارتنا هناك قد طلبت من وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا العمل فورا ومن خلال الأجهزة المختصة هناك للبحث عن المخطوفين الاردنيين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن، مضيفًا أن الوزارة قد شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة والى ان يتم إطلاق سراح المخطوفين.