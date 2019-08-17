ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

مجهولون يختطفون رجل أعمال أردني وابنه بجنوب افريقيا ويطالبون بفدية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:33 - 17 اغسطس 2019
اختطاف اختطاف
جوال
مشاركة

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن رجل أعمال أردني وابنه تم اختطافهما في جنوب أفريقيا، وان الخاطفين طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.

واكدت الخارجية في بيان صحفي لها، اليوم السبت، انها تتابع بالإضافة إلى السفارة الاردنية في بريتوريا الحادثة مع وزارة خارجية جنوب افريقيا لإطلاق سراحهما بأسرع وقت.

و قال مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية الاردنية السفير سفيان القضاة في البيان بان الوزارة تتابع منذ ساعات الصباح أنباء عن اختطاف مواطنين اثنين اردنيين في جنوب أفريقيا.

وأضاف أن مركز العمليات والسفارة الاردنية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا تتابعان الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك، وان المعلومات الاولية تشير الى ان المخطوفين الاردنيين اب وابنه وهما من رجال الأعمال هناك وان الخاطفين قد طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.

واكد القضاة ان سفارتنا هناك قد طلبت من وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا العمل فورا ومن خلال الأجهزة المختصة هناك للبحث عن المخطوفين الاردنيين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن، مضيفًا أن الوزارة قد شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة والى ان يتم إطلاق سراح المخطوفين.

الأكثر مشاهدة

متعلقات