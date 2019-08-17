نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، عن نتائج مفاضلة البكالوريا في سوريا للقسم العلمي والأدبي والمهني للعام الدراسي 2019، لطلبة وطالبات المفاضلة العامة في جميع المحافظات السورية.

واوضحت الوزارة، انه يمكن معرفة النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية السورية على الانترنت، وذلك لطلبة وطالبات البكالوريا الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات السورية للعام الدراسي الجديد، لقسميها العلمي والأدبي كما تتيح الوزارة أيضاً نتائج الموازي لطلبة وطالبات المقيمين خارج الأراضي السورية.

حيث اشار مصدر مسؤول بوزارة التربية السورية، الى أن الوزارة قامت بوضع نتائج المفاضلة السورية للطلبة المقيمين خارج البلاد عبر الرابط الرسمي للوزارة على الانترنت، وذلك عن طريق ادخال رقم الاكتتاب لكل طالب.

واكدت الوزارة، على اعلان نتائج مفاضلات القبول الجامعي والحد الأدنى لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للفرع العلمي، هذا بالأضافة إلى نتائج مفاضلة أبناء الهيئة التدريسية للكليات الطبية للعام الدراسي 2019-2020.

كما وأعلنت الوزارة، عن نتائج المفاضلة السورية لطلاب الغير مقيمي في سوريا عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، وطالبت من جميع الارغبين بالاطلاع على النتيجة تفحص موقعها الالكتروني عبر الانترنت والاطلاع على النتيجة برقم الالكتتاب لكل طالب رابط فحص النتائج من هنا.