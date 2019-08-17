موعد اعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2019 في العراق

اعلنت وزارة التربية العراقية، عن اقتراب موعد نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2019، وذلك لجميع التخصصات والشعب “المهني والعلمي والأدبي والأحيائي والتطبيقي”، كما وسيتم اعلانها رسميا على موقع الوزارة.

ومن الجدير ذكره، انه اعلنت الوزارة العراقية عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2019 لجميع الطلاب في المحافظات العراقية، ولكن الملفت للنظر أن نسبة النجاح لم تتجاوز 40%.

كما انه، عقب إعلان النتائج مباشرة أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل والتقديم في الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي، وأعلنت الوزارة أن التسجيل سوف يستمر لمدة 15 يوما، كما أعلنت الوزارة أنه مسموح للطالب تقديم الاعتراض على مادتين فقط من المواد الدراسية المقررة على الطلاب.

واوضحت الوزارة، انه سوف يتم إعلان نتائج الاعتراضات على نتيجة الصف السادس الإعدادي في جميع المحافظات العراقية في وقت واحد، وقد أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التربية العراقية أن نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي سوف يتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية العراقية فور إعلانها مباشرة خلال الساعات القليلة القادمة رابط الفحص من هنا.