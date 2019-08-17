رابط نتائج البكالوريا 2019 سوريا حسب الاسم

اعلنت وزارة التربية والتعليم السورية ، اليوم السبت في تمام الساعة 12 ظهرا، عن ظهور نتيجة البكالوريا الدورة الثانية 2019، وذلك علي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة في الوقت الحالي.

واشارت الوزارة، الى انه يمكن لكل الطلاب في جميع المحافظات الدخول علي الموقع بالاسم والرقم الاكتتابي وذلك لكي يتمكن من الحصول علي النتيجة.

كما وتعتبر مرحلة البكالوريا من اهم المراحل الدراسية في حياة الطلاب وبها يتم تحديد مستقبلة بناء علي مجموعه، لذلك نلاحظ ضغط كبير علي سيلفر النتيجة من قبل طلاب وطالبات الباك الدورة الثانية.

كما واعلن وزير التربية والتعليم في سوريا، علي انه قد تم الانتهاء من تصحيح جميع اوراق الاجابات، بجانب الانتهاء من اعمال المراجعة الدقيقة، والذي اكد علي انها السبب الاساسي وراء تأخير ظهور النتيجة .

واكد الوزير علي عمم على ضرورة الفحص الدقيقة اثناء عملية المراجعة، وذلك للتأكد من عدم وجود مشاكل او اخطاء اثناء رصد الدرجات، علي ان يحصل كل طالب علي حقة، كما انها ظهرت الان النتائج في جميع المحافظات ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليها.

خطوات الاستعلام عن النتائج:

1- الدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم السورية .

2- ادخال أسم المحافظة التابع لها الطالب .

3- ادخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب .

4- أضغط على أيقونة أظهار النتيجة .

5- سوف يتمكن الطلاب من معرفة النتائج بجميع الفروع والتخصصات فور اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم .