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اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 17/8/2019

  • فلسطين اليوم
  • 14:44 - 17 اغسطس 2019
ذهب ذهب
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سجل اسعار الذهب في سلطنة عمان، اليوم السبت، حالة من التذبذب حيث يهبط السعر لمدة يومين أو ثلاثة ثم يصعد مرة أخرى.

كما ان اسعار الذهب اليوم في عمان تعتبر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من عمان واسعار الذهب اليوم في عمان بصفة عامة تهم المستثمرين في عمان نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في عمان او بباقي الدول العربية.

سنقدم لكم من خلال موقعنا ،فلسطين اليوم، الجدول التفصيلي لتوضيح أسعار الذهب اليوم حسب الأعيرة المتاحة أو الأوقية أو الكيلو بعملة ريال عماني مقابل الدولار الأمريكي :

الوحدة ريال عماني دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 18.74 ريال $48.68
سعر الذهب عيار 22 17.18 ريال $44.62
اسعار الذهب عيار 21 16.40 ريال $42.59
اسعار الذهب عيار 18 14.06 ريال $36.51
سعر الذهب عيار 14 10.93 ريال $28.39
سعر الذهب عيار 12 9.37 ريال $24.34
اسعار أوقية الذهب 582.82 ريال $1,514
اسعار جنيه الذهب 131.18 ريال $340.73
اسعار كيلو الذهب 18,740 ريال $48,675
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