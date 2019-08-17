نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2019 حسب الاسم

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة بالقاهرة أنه تم الانتهاء من نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الأولى، وينتظر اولياء الامور أن يتم رفع النتيجة فقط على موقع وزارة التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة.

و أكد السيد محمد عطية، مدير وزارة التربية والتعليم ، أن النتيجة ستظهر في الأسبوع الجاري ولا يوجد ما يدعو للقلق الآن فالنتيجة في طور المراجعة فقط.

ومن الجدير بالذكر ان التقديم في رياض الأطفال يبدأ من شهر يونيو قبل المدارس الحكومية بفترة كبيرة، ومدارس الراهبات يبدأ التقديم لها من نهاية شهر ديسمبر خاصة في الإسكندرية، ومن بداية العام يبدأ التقديم للبلاي سكول في العديد من المدارس الخاصة من سن عامين ونصف وحتى أربع أعوام ونصف.

واشارت العديد من المدارس الخاصة الآن أن التقديم لمرحلة البلاي سكول فيها سيبدأ من شهر يونيو القادم لفترة محددة، كما ان بعض المدارس الخاصة “الانترناشونال” بدات في العديد من المحافظات بتلقي طلبات التقديم الخاصة بالبابي كلاس والبري سكول الآن.

كما وصرح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم تسكين نحو 42 ألف طالب من أصل 66 ألف طالب في المرحلة الأولى من رياض الأطفال في المدارس المختلفة للأطفال فوق الخمس سنوات وبالضبط حتي عمر خمس سنوات وعشرة أشهر للمرحلة الأولى من تنسيق رياض الأطفال، مؤكدا على عمل حصر لجميع الأماكن الفارغة في كافة مدارس الجمهورية لمرحلة رياض الأطفال للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال وقت قصير للغاية.

تتراوح أعمار قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال، فى التنسيق الأول، بين 5 سنوات و10 أشهر 20 يومًا، و5 سنوات و7 أشهر و9 أيام، وذلك وفقًا للكثافات المتاحة بالإدارات التعليمية.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 من هنا