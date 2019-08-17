حضور بارز للتوقيع على "الاعلان الدستوري" في السودان

توالى وصول رؤساء الدول المجاورة إلى العاصمة السودانية الخرطوم لحضور مراسم التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري بين قادة المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية.

ويمثل التوقيع بين القوى السودانية على الإعلان الدستوري بداية جدية في تاريخ السودان الحديث.

وكان من أوائل الواصلين إلى الخرطوم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي ساهمت بلاده إلى جانب الاتحاد الأفريقي في الوساطة بين الأطراف السودانية.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق أول ركن جمال عمر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي، والفريق ركن محمد علي إبراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

وتوالى قدوم الرؤساء والزعماء إلى الخرطوم ومنهم رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، ورئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو.

ووصل أيضا، رئيس جمهورية الجارة جنوب السودان، سلفا كير.

وسيحضر هؤلاء حفل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في حفل أطلق عليه "فرح السودان"، الذي سيشكل بداية المرحلة الانتقالية تستمر 39 شهرا.

ومن المتوقع أن يحضر قادة أفارقة آخرون مثل رئيس رواندا، بول كاغامة.

وعربيا، يشارك في الحفل، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، وفق ما ذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية لوكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، فيما توجه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، للمشاركة في الحفل، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الأفريقي.

ويترقب السودانيون التعرف على قادة تلك المرحلة التي تبدأ فعليا بالإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي.

في السياق، لم يعلن المجلس العسكري الانتقالي رسميا عن مرشحيه، ولكن تم تداول تسريبات عن تولى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي وتوكل مهمة نائب رئيس المجلس إلى الفريق أول محمد حمدان دقلو.

أما قوى الحرية والتغيير فمن أقوى الاسماء المرشحة لعضوية المجلس السيادي الباحث بابكر فيصل والناشط صديق تاور، وقد أعلنت تلك القوى اتفاق هياكلها على تولي الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية.