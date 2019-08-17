تردد القنوات السودانية نايل سات اتش دي 2019 قنوات الملاعب السودانيه

شهدت ترددات القنوات السودانية، تغيرا كبيرا، في العام الحال، وذلك لأن القنوات التلفزيونية هي الوسيلة ليصال الرسائل إلى الشعب السوداني مباشرة، فهي تعمل على نهضة السودان والتطوير فيها، بالإضافة إلى تطوير الجمهور صاحب الثقافة العريقة.

سننقل لكم تردد القنوات السودانية 2019 من خلال موقعنا، فلسطين اليوم، وذلك من اجل متابعة الاخبار ونقلها مباشرة، وهي كالتالي:

تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV:

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب معدل الترميز نايلسات 10795 6/ 5 V 27500 عربسات 12654 6/ 5 H 27500 بدر سات 4 12523 4/ 3 V 27500 أقمار أخرى 12424 6/ 5 H 27500

تردد قناة الملاعب السودانية Sudan Sport:

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب الملاعب السودانية بدر 12034 27500 H

تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq TV:

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب الترميز بدر 4 11350 4/ 3 H 30000 بدر 4 12523 4/ 3 V 27500 أقمار أخرى 12721 4/ 3 V 2220

تردد قناة سودانية 24 Sudania:

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب الترميز بدر 4 12034 6/ 5 H 27500 بدر 4 12523 4/ 3 V 27500

تردد قناة السودانية دراما Sudan Drama:

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب الترميز بدر 4 12523 4/ 3 H 27500

تردد قناة طيبة Tayba TV

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب بدر 4 11350 30000 4/ 3 H

تردد قناة العالمية AL Alamyia TV

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب بدر 4 12034 27500 6/ 5 H

تردد قناة الجزيرة الخضراء AL Gazira AL Khadra

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ بدر 4 12034 27500 H 6/ 5

تردد قناة سودانا Sudanna TV

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ نايلسات 11334 H 27500 4/ 3

تردد قناة جنوب دارفور South Darfur TV

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ بدر 4 11747 27500 V 4/ 3

تردد قناة أنغام الموسيقية Angham Channel

القمر التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ معدل الترميز بدر 4 12523 V 4/ 3 27500

تردد قناة امدرمان Oumdrman TV

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب بدر 4 12034 27500 H 6/ 5

تردد قناة المريخ AL Marikh TV

القمر التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ بدر 4 12034 27500 H 6/ 5

تردد قناة السودان للمعرفة TASITI