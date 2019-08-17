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تلفزيون السودان بث مباشر علي الموبايل

  • فلسطين اليوم
  • 14:35 - 17 اغسطس 2019
تلفزيون السودان بث مباشر علي الموبايل تلفزيون السودان بث مباشر علي الموبايل
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تعد قناة السودان من القنوات السودانية المتميزة على النايلسات والعرب سات كما وتعمل على تقديم العديد من البرامج الهامة والمحتوى المتنوع ، كما وتعتبر من القنوات السودانية الرائدة فى عالم الفضائيات والمحتوى المتنوع من اخبار ودراما وغيرها.

وم الجدير ذكره، ان قناة السودان تأسست عام 1962 وهي قناة رسمية تابعة لحكومة جمهورية السودان وبدأت ببث تجريبي من مدينة الخرطوم وكان البث مقتصر على المدن المحلية داخل السودان أي المدن الكبرى الثلاث: الخرطوم، أم درمان، والخرطوم بحري.

كما واستمر البث التجريبي لمدة عام للقناة عبر جهاز صغير كتجربة لاستمرارية القناة في البث وكانت تعرض في الميادين والحدائق الكبرى إلى أن تم التفكير في التوسع وتطوير القناة حيث تم إنشاء استوديو تلفزيون وقاموا بعرض البرامج والأخبار من خلاله حتى وصل الأمر إلى الانتقال للمسرح القومي وبالتعاون مع ألمانيا قامت السودان بإنشاء محطة تلفزيون لها وتم بث البرامج مباشرةً والسهرات المختلفة على قناة السودان.

رابط البث المباشر لقناه السوادن من هنا

نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة السودان على النايل سات التردد الجديد ويمكنكم التعرف على تردد القنوات السودانية على جميع الاقمار:

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح
النايل سات 10795 عمودى 27500 5/6
العرب سات 10810 افقى 27500 3/4
العرب سات 12523 عمودى 27500 3/4
الهوت بيرد 12564 افقى 27500 5/6
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