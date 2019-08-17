عودة يرفض اعتذار باراك

رفض رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة اليوم السبت قبول اعتذار ايهود باراك عن أحداث شفا عمرو عام 2000، مؤكداً أن العرب ليسوا بحاجة إلى باراك لاستبدال بنيامين نتنياهو في حكومة الاحتلال.

وقال عودة في تصريحات نقلتها قناة "مكان الإسرائيلية" الناطقة بالعربية: "إن باراك كان سيبدي المسؤولية إذا اعتزل الحياة السياسية وبقي في طيات الماضي".

وأضاف "إن 19 عامًا قد مضت منذ أن خان باراك أصوات مئات الالاف من الناخبين العرب الذين صوتوا له في الانتخابات المباشرة ضد نتنياهو، وأنهم تعلموا من هذه الخيانة درسًا وهو أن مناهضة نتنياهو لا تبرر كل شيء وأن هناك أشياء أهم منها".

وجاءت أقوال رئيس القائمة المشتركة تعقيبًا على تصريح أدلى به باراك عبر تويتر هاجم فيه العنف الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين المحتجين ضد المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت الليلة الماضية في بيتاح تكفا حيث تم اعتقال عدد منهم.

وقال باراك " إن بيتاح تيكفا هي ليست أم الحيران وأنه من حق المواطنين التظاهر والاحتجاج".