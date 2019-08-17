موعد مباراة النجم الساحلى والصفاقسى في نهائى كأس تونس 2019

يستعد النجم الساحلي ونظيره الصفاقسي، اليوم السبت، لاقامة مباراة نهائي كأس تونس، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، على الملعب الأولمبي برادس.

كما انه من المقرر أن تذاع المباراة في نهائي كأس تونس عبر قناة التلفزة الوطنية التونسية 1 وذلك بواسطة الحكم نعيم حسني.

تأهل الفريق الصفاقسي للمباراة النهائية بكأس تونس بعد تخطي عقبة الترجي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية 4/2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وبادر الترجي الرياضي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 61 قبل أن يعدل فراس شواط في الدقيقة 71 النتيجة لفائدة النادي الصفاقسي.

كما وكان النجم الساحلي وصيف النسخة الماضية بلغ المباراة النهائية اثر تفوقه في وقت سابق على مضيفه الملعب القابسي ليفوز بنتيجة (2-1)، وسجل حازم حاج حسن (21) وداروين غونزاليس (45) هدفي النجم الساحلي فيما جاء هدف الملعب القابسي عن طريق خالد الغرسلاوي (19).

وسبق للنجم الساحلي والنادي الصفاقسي أن تقابلا في الدور النهائي للكاس في مناسبتين سنتي 2012 و2014 وكانت الغلبة في اللقاءين لفريق جوهرة الساحل بنفس النتيجة (1-0).

ومن الجدير ذكره، انه يحضر مباراة نهائي كأس تونس 2018-2019 حوالي 40 ألف متفرج، والتي ستقام بملعب رادس ، وتحمل بطولة كأس تونس 2019 اسم الرئيس التونسي الراحل الباجي السبسي .