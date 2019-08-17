بيرتس يستهزأ بنتنياهو: "قادة حماس يديرون نتنياهو"

هاجم زعيم حزب العمل، عمير بيرتس، سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تجاه حركة حماس في قطاع غزة عقب إطلاق الصاروخ الليلة الماضية.

واستهزأ بيرتس بنتنياهو خلال مؤتمر ثقافي، قائلاً: "سكان الجنوب هم في صدارة أولويات نتنياهو، ولكن المنظمة الإرهابية التي تسيطر على غزة تتفهم ذلك، فقادة حماس يديرون نتنياهو، ومنصب نتنياهو أكثر أهمية له من أطفال المستوطنات المحاذية لغزة".

وأضاف: "يريد الأطفال العيش في أمان، والمال القطري لن يضمن الهدوء والسلام"، مشيدًا بالجنود "الاسرائيليين" والقبة الحديدية الذين اعترضوا إطلاق الصواريخ الليلة الماضية، بقوله: "عملهم جيد، لكن القبة لوحدها لا تستطيع تهدئة حالة التوتر وتغيير روتين الحياة لسكان الجنوب".

وأردف بيرتس: "الأنظمة الدفاعية تهدف إلى إعطاء المستوى السياسي ميزة لاتخاذ قرارات، وليس للجلوس مكتوفي الأيدي بانتظار جولة جديدة، بيبي يعتقد أن سكان الجنوب يرون أنهم في صميم أولوياته، لكن صناديق الاقتراع ستثبت غير ذلك" .