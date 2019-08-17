تردد قناه بي إن سبورت beIN SPORTS HD 2 الناقلة لمباراة آرسنال وبيرنلي اليوم

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة من أهم القنوات الرياضية، التي تقوم من وقت لأخر ببث الفاعليات الرياضية ،وتعتبر من القنوات التي تعرض أهم الأحداث الرياضية سواء المحلية أو العالمية، حيث أنها قناة مفتوحة على مدار اليوم فهى ليس لها اشتراك، كباقي القنوات المشفرة فى مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية.

من أهم برامج قناة بي إن سبورت المفتوحة:

برنامج اليغا في إسبوع ويهتم بالدوري الأسباني.

برنامج من بريطانيا الذي يهتم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

برنامج الدوري الأوروبي الذي يعرض من خلاله ملخص الدوري الأوروبي والأخبار الرياضية علي رأس كل ساعة.

ومن الجدير ذكره، ان القناة الخاصة بشركة بي إن سبورت تتميز بأن تغطيتها دائماً تكون في جودة الHD بالإضافة إلى أن جميع محللين القناة على أعلى مستوى سواء كانوا في مجال كرة القدم أو مجال كرة التنس أو أي مجال أخر.



تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة علي النايل سات 2019:

القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز النايل سات 12245 عمودي 27500 سهيل سات 1 11566 أفقي 27500 نايل سات الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي 27500