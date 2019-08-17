موعد مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم بتوقيت مصر

يستقبل إستاد برج العرب في الاسكندرية ،اليوم السبت، كل من الفريق الاهلي وبيراميدز لمباراة ضمن مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ستنطلق صافرة الحكم المصري جهاد جريشة للاعلان عن بدء اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت فلسطين وذلك عبر قناتي اون سبورت ونايل سبورت.

كما وتحمل المواجهة اليوم "طابع خاص"، لأنها ستكون بمثابة فرصة هامة للأهلي ليرد اعتباره أمام بيراميدز بعدما فاز الأخير على الأول مرتين هذا الموسم في بطولة الدوري ذهاباً وغياباً ليمثل بيراميدز "عُقدة" للمارد الأحمر ومن هنا تأتي رغبة الجميع في القلعة الحمراء بالفوز على صاحب المركز الثالث في الدوري خلال مواجهة الليلة المرتقبة حتى يواصل الأهلي رحلة المنافسة على لقب كأس مصر ليجمع بين ثنائية الدوري والكأس.

ويتسلّح الأهلي في المباراة بأكثر من عامل منها التتويج ببطولة الدوري مؤخراً رغم أن الفريق كان بعيد جداً عن اللقب في الأسابيع الأولى للمسابقة كما يتسلّح الأهلي بالرباعية الأفريقية بعدما فاز على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان مؤخراً ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أطبال أفريقيا كما يعول المارد الأحمر على حالة الاستقرار التى يتميّز بها الفريق منذ فترة على صعيد الاستقرار الفني والإداري وهي أحدى الأسلحة التى يعول عليها الاهلي لتحقيق الفوز الليلة.