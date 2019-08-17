تعرف على حقل الشيبة السعودي الذي استهدف بطائرات يمنية

شن سلاح الجو في الجيش اليمني اليوم السبت، هجوماً عنيفاً على حقل الشيبة النفطي –المتنازع عليه بين السعودية والامارات- ويعد هذا الهجوم هو الأخطر والأوسع حيث تم استخدام أكثر من 10 طائرات مسيرة لتنفيذ الهجوم.

حقل الشيبة

ويقع الحقل في منطقة الشيبة الواقعة شرقي صحراء الرُّبع الخالي من المملكة العربية السعودية، وهي منطقة كانت معزولة وخالية تمامًا من الوجود البشري نظرًا لمناخها الصحراوي القاسي ما جعل فرص الحياة فيها قليلة بل تكاد معدومة، ووعورة تضاريسها والبعد عن الطرق المعبدة.

كما يبعد الحقل عن حدود إمارة أبو ظبي الجنوبية 10 كلم والتي تقع خلفها تمامًا منطقة ليوا التي تضم استراحات خاصة بمحمد بن زايد.

وكان الحقل متنازعًا عليه بين السعودية والإمارات حيث تنازلت عنه الإمارات بشكل مؤقت مقابل حل مشكلة واحة البريمي.

وتم اكتشاف النفط في منطقة الشيبة أثناء حفر البئر الاستكشافية (الشيبة 1) عام 1968م وهو من النوع العربي الخفيف جدًا، ذو كثافة قدرها 42 درجة حسب مقياس معهد البترول الأمريكي.

كما يُعد حقل الشيبة من أهم حقول النفط الموجودة في المملكة العربيّة السّعودية، حيث بدأ بضخ النفط منه في عام 1998

ويبلغ احتياطي الحقل 15 بليون برميل من الزيت الخام، و25 تريليون متر مكعب من الغاز. كما يضخّ كميّة كبيرة من النفط بشكل يوميّ ، تقدّر ب 600.000 برميلٍ، مع القدرة على الاستمراريّة على هذا النحو لمدة سبعين عاماً ، ويقدر الاحتياطي الذي يشكّله الحقل بـ15 مليار و 700 ألف برميل.

ويوجد خط للأنابيب يمتد من حقل الشيبة الى بقيق بطول 640 كم.