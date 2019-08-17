موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد اوجسبورج اليوم السبت 17/8/2019

يستعد فريقا بوروسيا دورتموند وفريق اوجسبورج اليوم لاولى المبارايات ببطولة دوري الدرجة الأولى الألماني في موسمه الجديد 2019-2020، وذلك في تمام الساعة 3:30 بتوقيت مصر، 4:30 بتوقيت مكة المكرمة، عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 5.

كما واستهل الفريق الأصفر الموسم بفوز رائع على نظيره بايرن ميونيخ حامل لقب بطولة الدوري الموسم الماضي، إذ احتضن مطلع الشهر الجاري المواجهة على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الأصفر، وبفضل باكو آلكاسير وجادون سانشو تمت المهمة بنجاح.

صرح هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند "نريد أن نصبح أبطالا"، فيما أعرب ماركو رويس قائد الفريق عن أمله في الوقوف على منصة التتويج، حيث قال "لفرصة تبدو سانحة أمامنا للفوز بالبطولة مع فريقنا الجديد، يتعين علينا اغتنام تلك الفرصة".

واستغل دورتموند فترة الانتقالات الصيفية الحالية على أفضل وجه، بعدما تكبدت خزينته أكثر من 100 مليون يورو (112 مليون دولار) في ضم لاعبين جدد، حيث تعاقد مع ثورجان هازارد نجم بوروسيا مونشنجلادباخ وجوليان براندت لاعب باير ليفركوزن، ونيكو شولز من هوفنهايم، كما عاد لصفوفه ماتس هوميلز، بعد فترة قضاها في صفوف بايرن.

كما وعزز بايرن خط دفاعه بالتعاقد مع الثنائي الفرنسي بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز، لاعبي شتوتجارت الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني على الترتيب، اللذين توجا مع منتخب (الديوك) بكأس العالم الأخيرة في روسيا عام 2018، كما ضم لصفوفه أيضا اللاعب الشاب فييت آرب مهاجم هامبورج الألماني.