مناشدة لبلدية المغازي بحل مشكلة الصرف الصحي في بلوك "c"

ناشد أهالي بلوك "c" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة رئيس بلدية المغازي محمد النجار بالعمل على صيانة دورية لشبكة مياه الصرف الصحي.

وعزا الاهالي في مناشدة لهم، ذلك الى الأنابيب والوصلات التي لا تستوعب كميات المياه الكبيرة من السكان، وأيضا لأسباب أخرى ترجع الى الاهمال وسوء الاستخدام والقاء النفايات وحفاظات الأطفال وروث الحيوانات من قبل بعض السكان داخل الشبكة.

وقال الاهالي المتضررين في مناشدتهم، إن الوضع لا يطاق نتيجة التسديد وطفو المناهل الذي يسبب روائح كريهة وانتشار الحشرات والقوارض بالإضافة الى امتلاء الشارع بمياه الصرف الصحي.

وناشد الأهالي على رئيس البلدية والمجلس البلدي بالعمل على حل هذه المشكلة التي تسببت بانتشار الأمراض خاصة بين الأطفال.