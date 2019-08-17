أسيران من جنين يدخلان أعوام جديدة في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير أن أسيرين من محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة دخلا أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: "إن الأسير عزام نبيل سعيد ذياب من بلدة كفر راعي جنوب جنين دخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال وهو محكوم مدى الحياة، فيما دخل الأسير محمد عدنان سليمان مرداوي من بلدة عرابه عامه الـ21 في سجون الاحتلال وهو محكوم 28 عاما".

وكان الأسيرين قد أمضيا فترات طويلة بالعزل الانفرادي في سجون الاحتلال إضافة إلى أنهما واجها سياسة العقاب من كافة الجوانب خاصة حرمان ذويهم من الزيارة.