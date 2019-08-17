موعد مباراة آرسنال وبيرنلي اليوم السبت فى الدوري الإنجليزي الممتاز

يفتتح فريق آرسنال الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، وذلك من خلال مباراة تجمع بينه وبين بيرنلي، على ملعب الإمارات.

كما وستنطلق اليوم المباراة في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 2.

وسيتولى اليوم قيادة المباراة وصافرتها الحكم مايك دين، كما وستذاع المباراه بواسطة المعلق سوار الذهب الذي سيكون معلقا على افتتاحية الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي.

كما وحقق كلا الفريقين العلامة الكاملة خلال الجولة الأولى، إذ استطاع الجابوني بيير إميريك أوباميانج خطف الفوز للمدفعجية أمام نيوكاسل بهدف نظيف، فيما دك بيرنلي حصون ساوثهامبتون بثلاثية بيضاء، وكان لأخر مباراتين جمعتا الفريقين في بطولة الدوري المحلي الفوز للفريق اللندني بنفس النتيجة (3-1).

اما بالنسبة للتشكيل المتوقع لنادي أرسنال :

في حراسة المرمي : لينو.

في خط الدفاع : كولاسيناك، موستافي – سوكراتيس- نايلز.

في خط الوسط : : تشاكا- توريرا- أوزيل .

في خط الهجوم : أيوبي- مختاريان- اوباميانج .

والتشكيل المتوقع بيرنلي: