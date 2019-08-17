ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

موعد مباراة آرسنال وبيرنلي اليوم السبت فى الدوري الإنجليزي الممتاز

  • فلسطين اليوم
  • 13:11 - 17 اغسطس 2019
موعد مباراة آرسنال وبيرنلي موعد مباراة آرسنال وبيرنلي
جوال
مشاركة

يفتتح فريق آرسنال الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، وذلك من خلال مباراة تجمع بينه وبين بيرنلي، على ملعب الإمارات.

كما وستنطلق اليوم المباراة في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 2.

وسيتولى اليوم قيادة المباراة وصافرتها الحكم مايك دين، كما وستذاع المباراه بواسطة المعلق سوار الذهب الذي سيكون معلقا على افتتاحية الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي.

كما وحقق كلا الفريقين العلامة الكاملة خلال الجولة الأولى، إذ استطاع الجابوني بيير إميريك أوباميانج خطف الفوز للمدفعجية أمام نيوكاسل بهدف نظيف، فيما دك بيرنلي حصون ساوثهامبتون بثلاثية بيضاء، وكان لأخر مباراتين جمعتا الفريقين في بطولة الدوري المحلي الفوز للفريق اللندني بنفس النتيجة (3-1).

اما بالنسبة للتشكيل المتوقع لنادي أرسنال :

  • في حراسة المرمي : لينو.
  • في خط الدفاع : كولاسيناك، موستافي – سوكراتيس- نايلز.
  • في خط الوسط : : تشاكا- توريرا- أوزيل.
  • في خط الهجوم : أيوبي- مختاريان- اوباميانج.

والتشكيل المتوقع بيرنلي:

  • في حراسة المرمي: بوبي.
  • في خط الدفاع : ميي_تاركوفسكي_بيترس_لوتون.
  • في خط الوسط: ماكنيل_ويستوود_كورك_جودموندسون.
  • في خط الهجوم: وود_بارنس .

 

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات