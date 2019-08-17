موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون والقنوات الناقله اليوم السبت

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره ساوثهامتون، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز2019، وذلك على أرض ساوثهامبون بملعب "سانت ماري".

ستقام المباراة اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة بتوقيت السعودية وفلسطين، كما ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورتس"، ويدير اللقاء الحكم أندريه مارينر.

كما ويسعى فريق ليفربول لحسم اللقاء بالفوز، بعد أن حقق 3 نقاط من لقائه الأول أمام نوريتش سيتي في منافسات الدوري موسم 2019-2020، وعلى الجانب الآخر لم يحصد ساوثهامتون أي نقاط حتى الآن.

تأتي مباراة ليفربول وساوثهامتون ضمن الجولة الثانية من البطولة الإنجليزية التي كان بدأها ليفربول بالفوز على نوريتش سيتي برباعية لهدف، أما ساوثهامتون فكان خسر في الجولة الأولى أمام مضيفه برنلي خارج أرضه بثلاثية نظيفة.

ومن الجدير بالذكر، ان نادي ليفربول تعرض لضربة جديدة، وذلك بعدما أكد مدربه الألماني يورغن كلوب أن الحارس الإسباني آدريان قد يغيب عن مباراة الريدز مع ساوثهامبتون، وأوضح كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن آدريان تعرض لإصابة أثناء احتفاله بالفوز بلقب السوبر الأوربي عقب نهاية المباراة.