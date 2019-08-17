نتائج البكالوريا السورية الدورة الثانية 2019 moed gov sy site النتائج الامتحانية

نتائج البكالوريا الدورة الثانية للعام الدراسي الحالي 2019، بجميع الفروع سواء كان العلمي او الادبي او التطبيقي، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية

اعلنت وزراة التربية والتعليم في سوريا، قد تم الانتهاء من تصحيح جميع اوراق الاجابات، بجانب الانتهاء من اعمال المراجعة والتدقيق ، والذي اكد علي انها السبب الاساسي وراء تأخير ظهور النتيجة حتي الان.

حيث شدد علي ضرورة الفحص الدقيقة اثناء عملية المراجعة، وذلك للتأكد من عدم وجود مشاكل او اخطاء اثناء رصد الدرجات، علي ان يحصل كل طالب علي حقة، كما اعلن علي انه سيقوم برفع النتيجة جميع المحافظات مع بعضها البعض.

نتائج البكالوريا السورية 2019 الدورة الثانية محافظة حماة. نتيجة بكالوريا سوريا 2019 الدورة الثانية مدينة حمص. نتائج البكالوريا السورية 2019 الدورة الثانية محافظة دمشق. نتيجة بكالوريا سوريا 2019 الدورة الثانية ريف دمشق. نتائج البكالوريا السورية 2019 الدورة الثانية محافظة اللاذقية. نتائج البكالوريا السورية 2019 الدورة الثانية مدينة حلب. نتائج البكالوريا السورية 2019 الدورة الثانية مدينة طرطوس. نتيجة بكالوريا سوريا 2019 الدورة الثانية مدينة القنيطرة. نتيجة بكالوريا سوريا 2019 الدورة الثانية درعا. نتيجة البكالوريا السورية 2019 الدورة الثانية محافظة السويداء. نتائج البكالوريا السورية 2019 برقم الاكتتاب الدورة الثانية محافظة إدلب. نتيجة البكالوريا السورية 2019 الدورة الثانية دير الزور. نتائج البكالوريا السورية 2019 الدورة الثانية مدينة الحسكة. نتيجة بكالوريا سوريا 2019 الدورة الثانية مدينة الرقة.

طرق الحصول على نتيجة الترشح للبكالوريا 2019