غزة_تحت_القصف: هاشتاغ يظهر عدوان الاحتلال المتواصل

هاشتاغ لازم قطاع غزة، والأخيرة لازمته، يظهر بين الفينة والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر ترنداً عالياً على موقع "تويتر" الشهير، مما يدلل على استمراره وتواصله وبشاعة الاحتلال "الإسرائيلي"، إنه هاشتاغ "#غزة_تحت_القصف".

وكانت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" شنت عدة غارات على مناطق عدة في قطاع غزة، في تصعيد اعتاد عليه مواطنو القطاع بين الفينة والأخرى، مما يظهر استمرار وتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع .

كتبت ذات الخمار: "#غزة_تحت_القصف، اللهم ألطف بغزة وأهلها ..اللهم اجعل كيد اليهود فى نحورهم واجعل ، دائرة السوء عليهم واحفظ إخواننا في غزة وسلمهم من شر المعتدين ، اللهم لا ترفع لليهود في غزة راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم ياربنا لمن خلفهم آية .."