موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يستعد فريقا ريال مدريد وسيلتا فيغو ،اليوم السبت، لاقامة مباراة تجمعهم ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019/2020، وذلك على ملعب بالايدوس.

ستبدأ المباراة اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة ، وذلك على قناة beIN SPORTS HD 3، وذلك بواسطة المعلق خليل البلوشي.

سيفتقد ريال مدريد اليوم جهود اللاعب البلجيكي إدين هازارد المنضم حديثًا من تشيلسي، للإصابة، علمًا أن النادي الملكي أنفق أكثر من 300 مليون يورو للتعاقد مع هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتو، وفيرلاند ميندي ورودريغو.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق بداية جيدة وتجاوز النتائج المتواضعة التي قدمها استعدادًا لموسم 2019/2020، كما وافتتحت منافسات الدوري الإسباني بفوز أتلتيك بلباو على حامل اللقب برشلونة بنتيجة 1/0.

ومن الجدير ذكره، انه أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة النادي الملكي للمباراة التي تقام على ملعب بالايدوس.

وشهدت قائمة ريال مدريد، تواجد الثنائي جيمس رودريغيز، وغاريث بيل، وجاءت على النحو التالي: