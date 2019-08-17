موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2019

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية اليوم السبت، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وأوضح الديك في تصريح لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن شيكات الشؤون الاجتماعية ستصرف خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وكان أصحاب الشيكات قد تلقوا صدمة بعد أن أعلنت وزارة المالية برام الله عن صرف الشيكات مع رواتب موظفي السلطة، إلا أنها صعقتهم بالتراجع عن الصرف لبعد عيد الأضحى المبارك، ليفاجئوا اليوم بصرفها نهاية الشهر الحالي.

ويبدأ العام الدراسي في 25/8/2019، الموسم الذي يحتاج لمصاريف ونفقات يحتاجها المواطنون وأكثرهم فئة أصحاب الشيكات، وهو الأمر الذي يفاقم أوضاعهم المالية.

ومن الجدير بالذكر، انه الشؤون الاجتماعية تقدم مساعدات لما يزيد عن 100 ألف أسرة فقيرة في فلسطين، تنقسم بين 70 ألف أسرة في قطاع غزة و 31 ألف أسرة في الضفة الغربية، ومن المفترض أن يتم صرف تلك المخصصات أربع مرات على مدار العام، بمعدل دفعة واحدة كل ثلاثة أشهر.

يمكن من خلال رابط موقع وزارة التنمية الاجتماعية الرسمي متابعة فحص شيكات الشؤون الاجتماعية.