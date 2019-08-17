أسير من الخليل يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

دخل الأسير المسن صدقي حامد الزرو التميمي (60 عاما) من مدينة الخليل، اليوم السبت، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إكرام شقيقة الاسير لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال نقلت صدقي بين عدة سجون وهو يقبع الآن في سجن نفحة الصحراوي، ويعاني من الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن وعدم تقديم الرعاية الطبية له، خلافا لما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشارت إلى أنه متزوج ولديه أسرة مكونه من 18 فردا، وتوفي والدهما وهو داخل الأسر.

يشار إلى أن الأسير صدقي أعتقل في السادس عشر من آب/أغسطس عام 2002 بعد اقتحام بيته من قبل قوات الاحتلال، وحكم عليه بالسجن لمدة (35 عاما).

ويعاني الأسير التميمي، من عدة أمراض منها السكري، ومشاكل في العمود الفقري، والقولون، ومشاكل في المعدة والأمعاء، إضافة إلى حساسية من البنسلين وأدوية أخرى ما يفاقم من معاناته، كما أنه لا يقوى على السير إلا بعكاز للمشي ومساعدة اخوانه الاسرى، ويعاني من هزال شديد ونقص بالوزن.