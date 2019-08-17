موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فى الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 اليوم

يستقبل ملعب الاتحاد، اليوم السبت، كل من فريق مانشستر سيتي وتوتنهام، في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن فريقه سيواجه ثاني أفضل فريق في أوروبا عندما يستضيف توتنهام، وأضاف أن وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي سيكون منافسًا صعبًا. وقال: ”منذ أن جئت إلى إنجلترا ظل توتنهام منافسًا حقيقيًا في كل موسم“.

اضاف غوارديولا: ”في الموسم الأول احتل المركز الثاني، وفي آخر موسمين تفوقنا عليه لكنه يتمسك بالمنافسة دائمًا ومبارياتنا أمامه تتسم بالصعوبة“.

وواصل : ”تحدثت كثيرًا عن توتنهام في السابق، ورأيي أنه ثاني أفضل فريق في أوروبا، وهذا يكفي بالنسبة لي“.

ومن الجدير ذكره، ان الفريقان تقابلا في الموسم الماضي مرتين في الدوري الإنجليزي ومرتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث فاز مانشستر سيتي مرتين بنتيجة 1/0 في الدوري، في حين فاز توتنهام 1/0 في ذهاب دوري أبطال أوروبا، قبل أن يفوز مانشستر سيتي 4/3 في الإياب.