الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدفان حقل نفطي ومصفاة في السعودية

أعلنت الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم السبت، استهداف حقل نفطي ومصفاة في السعودية عبر طائرات مسيرة، مهددان السعودية وقوى "العدوان" الأخرى بعمليات أكبر وأوسع.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع "إن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة "أرامكو" شرقي السعودية، بعملية أطلقوا عليها "توازن الردع الأولى".

وأضاف العميد سريع "أن حقل الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل، موضحاً أن "عملية توازن الردع الأولى" تأتي في إطار الردع والرد المشروع على التحالف وحصاره للشعب اليمني.

وجدد سريع دعوته لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالسعودية خشية اصابتهم بأذى، مشيرا إلى أنها أصبحت أهدافا مشروعة يمكن ضربها في أي وقت.

وشدد على أن بنك الأهداف لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية يتسع يوما بعد يوم في السعودية وأن العمليات القادمة ستكون أشد إيلاما.