موعد اعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 في مصر

اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، عن بدء تصحيح كراسات الاجابات للدبلومات الفنية لطلاب الدور الثاني ، اليوم السبت ، وذلك على ان يعلنوا عن النتيجة نهاية الشهر الجاري.

كما وسيتم إرسال النتائج لوزير التربية والتعليم، وذلك بعد الإنتهاء من تصحيح الكراسات ورفع النتيجة للكنترول لاعتمادها رسميا وإعلانها عبر الموقع الرسمي لبوابة الثانوي الفني لوزارة التربية والتعليم.

ومن الجدير ذكره، ان نتيجة الدبلومات الفنية عدة أقسام وهي ” الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي” حيث ينتظر العديد من الطلاب نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية وهم الطلاب الذين رسبوا في نهاية العام وكانت لهم فرصة دخول الإمتحان مرة أخرى وهم ما يسموا بالملاحق.

كما وتسيطر حالة من القلق والتوتر الشديد علي اوجة طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2019، وهم منتظرين اعلان النتيجة، خصوصا وان مرحلة الدبلوم الفني من اهم المراحل الدراسية في حياة الطالب او الطالبة، حيث يسميها البعض مرحلة تحديد المستقبل.

وفي السياق نفسه، انه تقدم لعام 2019 بامتحانات الدور الثاني بنظام الخمس والثلاث سنوات 235 ألف و 545 طالب وطالبة.

طريقة الحصول على نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 كالتالي: