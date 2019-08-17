طهران: منظومة "باور 373" الصاروخية تدخل الخدمة العسكرية

أعلن مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون التفتيش أنها جاهزة لاستهداف أي عدو يقع على مدى ألفي كيلومتر، بعد أن صارت منظومة "باور 373" جاهزة للاستخدام.

وقال العميد سعيد شعبانيان، إن "المنظومة تغطي نحو 200 كيلومتر، وتلاحق التهديدات الجوية المختلفة على ارتفاع 27 كم"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية، مضيفاً "المنظومة الصاروخية تم اختبارها بنجاح، فيما أشار وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الأسبوع الماضي، إلى أنه سيتم الكشف عن "باور 373"، في 22 أغسطس/ أب الجاري".

ووصف خبراء عسكريون منظومة "باور 373" المصنعة محليا بأنها النسخة الإيرانية من منظومة "إس-300" الروسية.