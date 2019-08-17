حماس ترسل رسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة عربية اليوم السبت، أن حركة حماس نقلت عبر الوسطاء الذين يعملون من اجل منع انفجار الأوضاع في غزة رسائل شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي، مفادها "إما تنفيذ تعهدات تخفيف الحصار وإما التصعيد".

وجاء في الرسالة التي نقلتها صحيفة "العربي الجديد" أن عدم الإيفاء بالالتزام بتخفيف الحصار الخانق على القطاع، سيؤدي إلى تصعيد مسيرات العودة وكسر الحصار، وما قد يتبعها من دخول المقاومة على خط التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

وشددت حماس في رسالتها عبر الوسطاء أن استمرار الضغط على القطاع قد يفضي لتوسع دائرة الأعمال الفردية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وما قد تجر بعدها من عمل عسكري واسع بين الطرفين.

وكان يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة هدد "بإمطار المدن الصهيونية بالرشقات الصاروخية إذا حاول الاحتلال الدخول في حرب معنا".