ملخص مباراة برشلونة واتليتك بلباو امس

تواجه، مساء امس الجمعة، كل من فريق برشلونة واتلتيك بلباو في مباراة من افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الاسباني 2019، كما وانتهت المباراة بهزيمة الفريق البرشلوني بنتيجة 1- 0 ، على ملعب سان ماميس.

استطاع فريق برشلونة على سيطرة أحداث الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة على مرمى فريق أتلتيك بلباو، حيث حرم القائم الأيمن لحارس الفريق الباسكى، البارسا من هدفين عن طريق لويس سواريز والبرازيلى رافينيا.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة، بتعرض نجمه الأوروجوايانى لويس سواريز لإصابة عضلية، منعته من إستكمال المباراة، وحل بدلا منه البرازيلى رافينيا.

اما في الشوط الثانى نجح اريتز ادوريز فى تسجيل هدف الفوز لفريق أتلتيك بلباو فى الدقيقة 89 من زمن اللقاء، من ضربة مقصية رائعة، فشل الحارس الالمانى تير شتيجن فى التصدى لها.

جدير بالذكر أن برشلونة هو حامل لقب الدوري الإسباني فى أخر موسمين، بينما يمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج باللقب برصيد 33 لقبا، ويذكر أن الاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، يغيب عن صفوف البارسا فى مواجهة الليلة، بداعى الإصابة.