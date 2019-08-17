تردد قناة تونس الوطنية الأرضية الناقلة لمباراة السوبر النجم والصفاقسي

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا، فلسطين اليوم، تردد قناة تونس الوطنية الاولى على البث الارضي، الناقلة لمباراة كأس السوبر التونسي في مباراة النجم الساحلى والصفاقسى، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على الملعب الأولمبي برادس.

كما تقوم قناة تونس الوطنية بإذاعة مباريات مجانية بداخل تونس، وكذلك تنقل العديد من المباريات الهامة الدولية، ونقلت مباريات الترجي في دوري الأبطال الأفريقي، كما ونتابع كافة ترددات النايل سات من وقت لاخر، ونقلت القناه مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي في الدوري الممتاز، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات من وقت لآخر.

تعتبر قناة تونس الأرضية، من القنوات المميزة فى دولة تونس، والتى يتابعها المواطنين فى جميع محافظات تونس، وذلك لأنها تمتاز بعرض العديد من البرامج المتنوعة.

تردد قناة تونس الوطنية الأرضية HD: