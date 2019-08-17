نتيجة اختبارات الترقى للمعلمين 2019 فى مصر

اعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين في مصر، التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني، عن نتائج اختبار الترقي، كما ويستطيع أي معلم معرفة نتيجة الترقي الخاصة به باستخدام كود المعلم الخاص به الذي من المفترض أن يكون حصل عليه من خلال الإدارة التعليمية التابع لها.

كما ونشرت الأكاديمية منذ ايام، رابط الاستعلام عن نتيجة اختبار الترقي، للمعلمين الذي تقدموا للحصول على ترقية، من خلال الامتحان الإلكتروني، تم الإعلان ايضا عن نتيجة اختبارات الترقي بعد أن كانت الأكاديمية قد أتاحت للمعلمين حرية الاختيار بين نظامين للترقي النظام الورقي القديم النظام الجديد باستخدام الحاسب.

وصرحت الاكاديمية، عن انتهائها من إجراءات ترقية 80 ألف معلم قبل بداية الفصل الدراسي المقبل، بعد استيفاء متطلبات شهادة الصلاحية، وذلك لاستقرار وضعهم الوظيفي، كما منحت الأكاديمية شهادات الصلاحية لعدد 2200 معلم مساعد.

للإطلاع على نتيجة اختبارات الترقي للمعلمين 2019 برقم الكود عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين عليك ماتباع الخطوات التالية :

من هنــــا. الدخول لموقع نتيجة اختبارات الترقي للمعلمين

كتابة كود المعلم الخاص بك

الضغط للدخول

معرفة نتيجة اختبار الترقية



وفي السياق نفسه، تقوم الأكاديمية المهنية للمعلمين باختبار الترقي إيماناً بأهمية العمل التكنولوجي والتدريب الذاتي مما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويحقق الصالح العام ، وثقة في قدرات ومهارات المعلم المصري وقدرته على التنمية المهنية الذاتية بشكل مستمر، كما تطلق الأكاديمية المهنية للمعلمين حقيبة مهارات التدريس وإدارة الصف الفعالة الخاصة بالترقي 2018-2019، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.