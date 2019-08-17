سبعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن سبعة أسرى من القدس والضفة والداخل المحتل يدخلون اليوم 17 أغسطس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير وسام سعيد موسى العباسي (42 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن المؤبد 26 مرة بالإضافة إلى40 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير ياسين حسن صالح بكري (38 عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن المؤبد تسع مرات بالإضافة إلى 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون الصهيونية.

الأسير نادر صالح ممدوح صدقة (40 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.

ومن جنين:

الأسير عزام نبيل سعيد ذياب (42 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير أحمد واصف صدقي أبو حناني (40 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير محمد عدنان سليمان مرداوي (40 عامًا) المحكوم بالسجن 28 عامًا ومعتقل منذ عام 1999 وأمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير رداد عبد الله على العارضة (42 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 1999 وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال، وهو شقيق الأسير محمد المعتقل منذ عام 1996، ومحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عامًا.